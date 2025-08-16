S’abonner au mag
Liverpool réagit aux propos racistes d'un de ses supporters à l'encontre de Semenyo

La fête est gâchée.

Lors de la victoire inaugurale de Liverpool sur Bournemouth ce vendredi (4-2), Antoine Semenyo, auteur d’un doublé pour les Cherries, aurait été victime d’insultes racistes de la part d’un supporter des Reds. Suite à cet incident, la rencontre a été interrompue brièvement par l’arbitre à la 28ᵉ avant de reprendre avec l’accord des entraîneurs et des capitaines. À l’issue du match, Liverpool a tenu à réagir par le biais d’un communiqué.

« Nous condamnons le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes, ils n’ont pas leur place dans la société ou dans le football, peut-on lire dans ce dernier. Le club n’est pas en mesure de commenter davantage car l’incident présumé de ce soir fait l’objet d’une enquête policière en cours, que nous soutiendrons pleinement. » Des preuves semblent exister puisque l’échange entre Semenyo et un supporter en fauteuil roulant a été filmé.

Si c’est avéré, on espère que c’est la dernière fois qu’on le voit dans un stade.

Liverpool bat Bournemouth sur le fil pour sa rentrée

