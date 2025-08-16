Liverpool réagit aux propos racistes d'un de ses supporters à l'encontre de Semenyo

La fête est gâchée.

Lors de la victoire inaugurale de Liverpool sur Bournemouth ce vendredi (4-2), Antoine Semenyo, auteur d’un doublé pour les Cherries, aurait été victime d’insultes racistes de la part d’un supporter des Reds. Suite à cet incident, la rencontre a été interrompue brièvement par l’arbitre à la 28ᵉ avant de reprendre avec l’accord des entraîneurs et des capitaines. À l’issue du match, Liverpool a tenu à réagir par le biais d’un communiqué.

If this is the alleged incident….then Get him out the ground and ban him for life! Racism is absolutely vile! No place for it in this world! pic.twitter.com/mHtWillZHz — Jay Pearson (@JimmyCully) August 15, 2025

« Nous condamnons le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes, ils n’ont pas leur place dans la société ou dans le football, peut-on lire dans ce dernier. Le club n’est pas en mesure de commenter davantage car l’incident présumé de ce soir fait l’objet d’une enquête policière en cours, que nous soutiendrons pleinement. » Des preuves semblent exister puisque l’échange entre Semenyo et un supporter en fauteuil roulant a été filmé.

Si c’est avéré, on espère que c’est la dernière fois qu’on le voit dans un stade.

