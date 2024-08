Lens se paye Angers, Montpellier et Strasbourg se neutralisent, Toulouse et Nantes aussi

Le RC Lens a réussi sa première !

Sur la pelouse d’un SCO d’Angers accrocheur, les Lensois ont préservé l’essentiel en ramenant trois points dans le 62. Comment ? Grâce à un pion tout en maîtrise de Wesley Saïd, qui a fait preuve d’un sang-froid impressionnant dans la surface angevine, pour coucher Yahia Fofana d’une belle feinte avant de pousser le cuir dans le but vide (0-1, 28e). Dans une rencontre où les occasions franches n’ont pas été légions, on retiendra aussi la magnifique tête quelques minutes plus tôt de Yassin Belkhdim qui a obligé Brice Samba à une belle claquette. Trop peu pour empêcher la formation de Will Still d’empocher sa première victoire de la saison.

Dans les deux autres rencontres de 17h, rien à signaler entre Toulouse et Nantes (0-0) mais il y a eu des buts à la Mosson entre Montpellier et le RC Strasbourg. Il y en aurait eu dès la première période si Karl-Johan Johnsson, le nouveau gardien suédois du RCS, n’avait pas multiplié les arrêts de classe. C’est de loin que l’ancien portier des Girondins de Bordeaux a vu en seconde période le bijou d’Habib Diarra, qui a marqué l’un des pions de cette première journée d’une sublime frappe enroulée sous la barre de Benjamin Lecomte (0-1, 58e). Oui mais voilà : l’équipe de Michel Der Zakarian a de la ressource et suite à une percée de Mousa Tamari, Akor Adams est retenu par Junior Mwanga dans la surface. Penalty, Téji Savanier, égalisation de Montpellier (1-1, 67e). Et pas de vainqueur, au final.

Angers 0-1 Lens

But : Saïd (28e) pour Lens

Montpellier 1-1 Strasbourg

Buts : Savanier (SP) (67e) pour Montpellier // Diarra (58e) pour Strasbourg

Toulouse 0-0 Nantes

