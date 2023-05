Lens chicote Marseille

Dans le choc pour la course à la deuxième place, le RC Lens a surclassé l'Olympique de Marseille (2-1). Galvanisés par un Seko Fofana taille patron et un stade Bollaert incandescent, les Artésiens se rapprochent plus que jamais d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Lens 2-1 Marseille

Buts : Fofana (42e) et Openda (60e) pour les Lensois // Payet (88e) pour les Marseillais

Dans le duel pour la place de dauphin entre la meilleure équipe à domicile et la meilleure équipe à l’extérieur, Lens a surclassé Marseille en signant ce samedi soir un quinzième succès à domicile cette saison (2-1). À Bollaert, cratère incandescent à guichets fermés pour la 24e fois d’affilée, les Sang et Or se sont en effet sublimés dans une soirée aux saveurs d’Europe pour récupérer la deuxième place aux Phocéens et revenir provisoirement à trois points du Paris Saint-Germain.

Un poteau et un golazo, pour Seko

Dès l’entame de la rencontre, les Marseillais, bien plus conquérants, croient prendre les devants : à la suite d’une passe en retrait anodine de Facundo Medina, Kevin Danso tergiverse et laisse tout le temps à Alexis Sanchez de venir lui chiper le ballon avant de filer au but. Mais si le Chilien crucifie Brice Samba, il voit surtout Clément Turpin annuler le but après consultation de la VAR (8e). D’abord timorés dans cette rencontre, les Lensois se réveillent finalement après un missile tiré aux 20 mètres par le capitaine Seko Fofana qui s’écrase sur le poteau gauche de Pau Lopez (22e). Après s’être remis la tête à l’endroit, les hommes de Franck Haise passent tout près de voir Jonathan Clauss (100e match en Ligue 1, pour lui) leur mettre un coup de poignard : astucieusement servi dans le dos de la défense par l’intenable Sanchez, l’ancien Nordiste balance une tentative qui termine dans le petit filet (37e). Pas grave, les Lensois prennent quand même l’avantage : sur un corner mal dégagé par la défense marseillaise, Fofana hérite du cuir dans les 18 mètres avant d’ajuster le portier olympien d’une frappe pleine lucarne (1-0, 42e). Dans le temps additionnel du premier acte, il faut cependant une parade exceptionnelle de Samba pour empêcher Jordan Veretout de remettre les deux équipes à égalité au terme d’une première mi-temps d’une folle intensité (45+3e).

Openda en orbite

Au retour des vestiaires, Igor Tudor fait un choix fort en décidant de sortir Alexis Sanchez pour faire entrer Vitinha. Un remplacement qui n’empêche pas les Olympiens de commencer tambour battant ce début de second acte : après une frappe sèche de Ruslan Malinovskyi (47e), Balerdi claque son meilleur coup de tête sur un coup franc sans cadrer (50e). C’est pourtant Lens qui plante le but du break : à la suite d’un magnifique mouvement côté droit entre Sotoca et Frankowski, l’international polonais dépose le cuir sur la tête d’Openda qui ne laisse aucune chance à Lopez (2-0, 59e) pour son dix-neuvième but de la saison. Si les Phocéens tentent de réagir, notamment grâce à une frappe de Vitinha sur un service d’Ünder (66e), les Artésiens n’arrêtent pas de se projeter vers l’avant pour tenter de sceller la rencontre. Sur un contre éclair causé par une perte de balle de Mattéo Guendouzi, les Lensois se retrouvent par exemple à trois contre un… mais l’intenable Fofana est repris de justesse par Balerdi (85e). Dans les dernières minutes, Dimitri Payet réduit l’écart : après un bon travail de Guendouzi, Valentin Rongier récupère le ballon avant de centrer fort dans la surface et de trouver le Réunionnais (2-1, 88e). Un pion tardif qui ne changera rien à l’issue de la rencontre. Lens remporte son cinquième match sur six contre les clubs du top 4 cette saison, et n’a jamais été aussi près de retrouver la Ligue des champions.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Onana (Poreba, 89e), Fofana, Machado (Haïdara, 56e) – Sotoca, Fulgini (Thomasson, 57e) – Openda (Buksa, 89e). Entraîneur : Franck Haise.

Marseille (3-4-2-1) : Lopez – Mbemba (Guendouzi, 76e), Gigot (Balerdi, 28e), Kolasinac – Tavares, Rongier, Veretout, Clauss (Kaboré, 75e) – Ünder, Malinovsky (Payet, 76e) – Sanchez (Vitinha, 46e). Entraîneur : Igor Tudor.

Les notes de Lens-OM