Bleus : finir sur une belle note

Trois jours après un succès au bout de l'ennui face à Gibraltar (0-3), les Bleus enfilent leur habit de soirée pour la dernière fois de la saison ce lundi soir contre la Grèce. Une occasion en or d'enfoncer le clou au classement, de se rassurer dans le contenu, et pour certains, de gagner quelques points auprès du sélectionneur.

Avant de pouvoir filer bronzer sur les plages de Mykonos ou de Rhodes l’esprit libre, il est l’heure pour les Bleus de rechausser une ultime fois les crampons avant plusieurs semaines. Ce lundi soir, au Stade de France, c’est la Grèce qui se présente, dans ce qui ressemble à une dernière tournée aux enjeux variés, venue clore une saison interminable pour tous les organismes. En premier lieu, il s’agit de faire le plein d’un point de vue comptable, à savoir gratter un quatrième succès en quatre sorties lors de ces éliminatoires, et de s’approcher encore un peu plus de la qualification pour le prochain Euro. Ensuite (et surtout), il serait de bon ton d’en montrer plus que ce que les cinq millions de courageux branchés sur TF1 ont dû endurer vendredi soir devant leur télévision. Enfin, et même si ces rassemblements de juin n’atteignent jamais des sommets en matière d’expression collective, il y aura sans doute davantage d’enseignements à tirer pour Didier Deschamps lors de cette sortie pré-estivale que face à une équipe de Gibraltar dont personne ne gardera un grand souvenir.

Corriger le(s) tir(s)

Bonne nouvelle pour le sélectionneur : il devrait bel et bien pouvoir compter sur tout son effectif, quelques jours après avoir vu Mike Maignan et Dayot Upamecano être mis de côté par précaution, et Eduardo Camavinga sortir prématurément en raison d’une béquille. Presque un miracle, tant ses garçons ont connu un exercice 2022-2023 infini, ce qu’il a d’ailleurs déploré lors de sa sortie médiatique dominicale : « C’est beaucoup. Même s’il y a de nombreuses choses qui permettent de mieux récupérer, les organismes sont très sollicités. Ce qui change, c’est la fréquence, il n’y a plus beaucoup de périodes à un match par semaine. Mais vu ce qui est prévu et les nouvelles compétitions, ça fait un moment que le calendrier est très chargé. »

Fatigue ou pas, les Bleus vont devoir hausser le curseur et se savent attendus au tournant par un public resté sur sa faim vendredi dernier. « Ça sera un match compliqué, avec une équipe agressive. L’entraîneur a cette grinta, ça serait bien de prendre les trois points et de les mettre plus derrière. On s’attend à un match compliqué. Beaucoup de Français vont faire l’effort de venir au stade, donc ça serait bien de leur faire plaisir », a sobrement commenté Antoine Griezmann, qui devrait enchaîner un 78e match consécutif en sélection. Il faudra notamment surveiller de près l’efficacité offensive, principal point noir à Faro, puisque les Bleus ont davantage touché les montants gibraltariens qu’ils n’ont inscrit de buts (32 tirs, 9 cadrés, et seulement 3 pions). Difficile d’imaginer un tel manque de réussite ne pas contrarier Deschamps s’il venait à se reproduire face à la Grèce.

Des interrogations en attaque ?

Même s’il a été buteur, Kylian Mbappé était globalement passé à côté de son rendez-vous, Olivier Giroud n’a pas non plus impressionné et surtout, le côté droit n’a toujours pas convaincu. Si Kingsley Coman a été intéressant par moments, Ousmane Dembélé s’est lui totalement planté. Et DD sait que ces deux-là sont capables de mieux : « Leur ratio buts-passes décisives peut être amélioré, mais c’est une bonne concurrence : quand l’arrière gauche voit l’autre rentrer à la place de l’un, pfff… C’est plutôt un privilège d’avoir ces deux joueurs qui peuvent statistiquement, oui, bonifier ce qu’ils peuvent faire. » Il ne serait ainsi pas surprenant de voir Christopher Nkunku et Randal Kolo Muani gratter quelques minutes, et peut-être rebattre les cartes de la hiérarchie offensive bleue.

La prudence est de mise néanmoins dans les rangs bleus, puisque la Grèce est deuxième de ce groupe B, et arrive à Saint-Denis avec de la confiance, après avoir vaincu l’Irlande vendredi dernier (2-1). « C’est une très belle équipe, avec ce que peut amener Gustavo Poyet dans l’agressivité. Elle a aussi beaucoup de qualités sur le plan offensif avec une animation intéressante. Ils font de bonnes choses avec des joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds, il y a beaucoup de combinaisons sur les côtés », a analysé Deschamps de l’équipe dirigée par l’un de ses anciens coéquipiers à Chelsea lors de la saison 1999-2000. Souvenirs, souvenirs, avant voyage, voyage.

Pronostic France Grèce : Analyse, cotes et prono du match des Bleus (+100€ de Bonus DIRECT)