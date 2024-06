Pronostic France Autriche : Analyse, cotes et prono du match d’ouverture de l’Euro (+100€ DIRECT offerts)

Envie de parier sur l’entrée en lice des Bleus à l’Euro 2024 ? Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier sur nos pronostics France Autriche !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur ce France – Autriche

Le bonus Winamax est actuellement de 100€ DIRECT !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.



Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Winamax.

Nos pronostics France Autriche

► Le pari « Victoire France » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Mbappé buteur » est coté à 1,90 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 280€ (380€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Plus de 2,5 buts » est coté à 1,68 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 236€ (336€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

L’Autriche en pleine progression

L’Autriche est remontée au 25e rang FIFA et confirme son renouveau sur le terrain. Huitième-de-finaliste du dernier Euro où elle avait poussé le futur champion, l’Italie, à disputer la prolongation, l’Autriche avait en revanche manqué le rendez-vous du Mondial. Tournée vers les éliminatoires du championnat d’Europe 2024, la bande de Rangnick s’est montrée très régulière pour terminer en seconde position d’une poule dominée par la Belgique. Battue une seule fois par les Diables rouges, la sélection autrichienne a notamment pris le meilleur sur une Suède restée à quai. Cet élan s’est confirmé lors des rencontres amicales avec des succès sur l’Allemagne (2-0), la Slovaquie (0-2) et contre la Turquie (6-1). Dans le cadre de la préparation à l’Euro, l’Autriche a disputé 2 oppositions, avec une victoire contre la Serbie (2-1) pour un nul face à la Suisse (1-1). Solide formation, la sélection autrichienne compte bien poser des problèmes aux Bleus.

La France avec des certitudes

Depuis l’arrivée de Didier Deschamps, l’équipe de France est redevenue une redoutable compétitrice. En effet, le palmarès des Tricolores est assez impressionnant avec pour point d’orgue un titre de champion du monde en 2018 et une Ligue des nations remportée, auxquelles on peut ajouter les places de finaliste lors du Mondial 2022 et à l’Euro 2016. Le seul couac de cette ère vient du dernier championnat d’Europe où les Français avaient été sortis dès les 8es de finale par la Suisse. Afin de se qualifier pour l’Euro 2024, la France a livré un parcours cohérent et solide, au cours duquel elle a quasiment fait un sans-faute avec 7 succès pour 1 nul. Depuis l’obtention de sa qualification, la sélection tricolore a disputé plusieurs rencontres amicales avec une campagne de mars décevante, revers contre l’Allemagne et victoire sans éclat contre le Chili. À quelques jours du début de l’Euro, les partenaires de Mbappé ont tout d’abord dominé le Luxembourg (3-0) avant un nul contre le Canada (0-0). La France a montré lors des différentes compétitions qu’elle savait être prête lors des grands rendez-vous. Ce lundi, elle aura fort à faire face à une Autriche accrocheuse.

Alaba absent, la surprise Kanté

Ralph Rangnick déplore une absence importante, puisque le capitaine David Alaba, blessé, n’a pas été appelé. Malgré cette absence, la sélection autrichienne reste compétitive avec des éléments comme Danso, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Grillitsch ou Gregoritsch. À noter que l’expérimenté Arnautović devrait avoir un rôle de joker pour entrer en cours de match. Didier Deschamps pourrait être tenté de titulariser le Gunner Saliba, qui a réalisé une meilleure saison que les autres défenseurs centraux Konaté et Upamecano. Dans ce secteur de jeu, le sélectionneur est privé du 2e Hernandez, Lucas, blessé avec le PSG. Malgré son statut de défenseur central, Koundé reste la solution numéro 1 sur le côté droit devant Clauss ou Pavard. Le milieu de terrain pose plus de questions, puisque Tchouaméni ne devrait pas être prêt. Dans son 4-3-3, DD devrait demander à Griezmann d’occuper l’un de ses rôles avec Rabiot ou Fofana, qui s’est progressivement imposé en Bleu, et avec le retour de Kanté. L’ancien joueur de Chelsea affiche une forme étincelante et pourrait être l’une des bonnes surprises de l’Euro. Offensivement, le trio devrait être composé de Mbappé, Thuram et Dembélé. Si l’ancien Barcelonais devrait évoluer sur le côté droit, ses deux compères devraient alterner entre l’aile gauche et le poste d’avant-centre. Attendu après son transfert au Real Madrid, Mbappé doit être le leader de l’équipe de France. Sur le banc, le sélectionneur tricolore a de la ressource avec Coman, Giroud, Camavinga ou Mendy.

Les compositions probables pour cet Autriche – France :

Autriche : Pentz (ou Lindner) – Posch, Lienhart, Danso, Wöber – Seiwald, Grillitsch – Laimer, Baumgartner, Sabitzer – Gregoritsch (ou Arnautović).

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano (ou Konaté), Theo Hernandez – Griezmann, Kanté, Rabiot (ou Fofana) – Dembélé, Mbappé, Thuram.

Les Bleus sûrs de leurs forces

Dès que le coup d’envoi d’une compétition est donné, l’équipe de France semble se muer en une formidable compétitrice. Pas toujours brillante, la sélection tricolore se montre souvent très efficace pour monter en puissance au cours de la compétition. Forte de ses dernières expériences, la France devrait prendre le dessus sur une Autriche qui montre de très bonnes choses. Cette opposition ne sera pas simple pour la bande de Deschamps, mais les Bleus disposent de facteurs X avec des joueurs capables de faire la différence à tout moment avec Griezmann, Dembélé et bien sûr un Mbappé déterminé à mener son équipe. Solide, l’équipe de France devrait idéalement commencer cette compétition en prenant le dessus sur l’Autriche.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic France Autriche encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Euro 2024 : 223€ à gagner avec la France et la Belgique !