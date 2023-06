Griezmann sur son futur avec les Bleus : « Il faudra qu’on me dégage »

Big Grizou.

Plus discret en conférence de presse ces derniers temps, Antoine Griezmann a fait son retour devant les journalistes de dimanche. Parmi les nombreux sujets abordés, le Madrilène a évoqué le capitanat et notamment le fait que Kylian Mbappé ait été choisi à ses dépends : « Je suis passé à autre chose, il n’y aucune raison d’arrêter la sélection. J’ai accepté, je suis derrière Kylian Mbappé. Je vais faire mon maximum pour l’aider. »

Le plus longtemps possible. « Il faudra qu’on me dégage, poursuit Grizou. […] Il faudra me sortir de la sélection, j’aime trop l’équipe de France. » Et Didier Deschamps le lui rend bien puisque le nouveau milieu de terrain vient d’enchaîner 77 sélections de suite, sans manquer le moindre rassemblement, un record. Du haut de ses 118 capes, le natif de Mâcon espère surtout que son jeu suivra : « Il faut être au niveau aussi. Tu peux vouloir y être sans avoir le niveau. Si j’ai le niveau, j’aimerais aller le plus loin possible. »

Et aller chercher le record d’Hugo Lloris ?

Pronostic France Grèce : Analyse, cotes et prono du match des Bleus (+100€ de Bonus DIRECT)