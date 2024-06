La FFF appelle à aller voter et demande le respect de sa neutralité

La FFF calme le jeu.

Au bout d’une journée marquée par la prise de position claire et nette de Marcus Thuram contre le Rassemblement national, la Fédération française de football a envoyé un communiqué ce samedi soir, en précisant que les joueurs interrogés depuis le milieu de semaine avaient pu « s’exprimer librement », selon leurs « propres convictions » et leur « propre sensibilité ». Dans le même temps, l’instance « très attachée à la liberté d’expression et à la citoyenneté » dit s’associer « au nécessaire appel à aller voter, exigence démocratique ».

Avant de rappeler pourquoi elle n’était pas apte à s’exprimer davantage sur le sujet : « Elle souhaite également que soit comprise et respectée par tous sa neutralité en tant qu’institution, ainsi que celle de la sélection nationale dont elle a la responsabilité. Il convient à ce titre d’éviter toute forme de pression et utilisation politique de l’équipe de France. » La Fédération fait sans doute référence aux différentes réactions politiques, à droite comme à gauche, engendrées par la sortie de Thuram dans la matinée. « Alors que les Bleus entreront en compétition lundi face à l’Autriche, la FFF forme des vœux de pleine réussite au sélectionneur, au staff et aux joueurs concentrés et déterminés », conclut le communiqué.

Comme pour annoncer que Didier Deschamps ne serait pas bavard sur le sujet en conférence de presse à Düsseldorf, où il est attendu dimanche après-midi.

