Lyon tapote Marseille

Longtemps, cet Olympico semblait se diriger vers un 0-0, conséquence d'un engagement de tous les instants et d'une bataille tactique férocement à l'œuvre. Et puis Bertrand Traoré est arrivé, et Houssem Aouar a bombardé Yohann Pelé. Une recette simple pour briser la série de 16 matchs d'invincibilité de l'OM et pour embarquer les les Gones en demi-finales de la Coupe de France.

Le coupe de patte de Traoré

OL (4-3-3) : Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Cornet - Caqueret, Tousart (51e, Thiago Mendes), Aouar - Toko Ekambi, M. Dembélé (85e, Marçal), Terrier (77e, Traoré). Entraîneur : Rudi Garcia.



OM (4-3-3) : Pelé - Sarr, Kamara, Álvaro, Sakai - Rongier, Strootman (85e, Khaoui), Sanson - Lopez (86e, Chabrolle), Germain, Payet (73e, Aké). Entraîneur : André Villas-Boas.

Au Groupama Stadium, tous les regards étaient braqués sur elles : les tribunes habituellement réservées au parcage visiteurs, vides ce mercredi soir. La faute à un arrêté préfectoral interdisant la venue des spectateurs à Lyon pour ce quart de finale de la Coupe de France. Une configuration qui n'avait pas empêché des incidents d'éclater dans l'antre lyonnais en plein Olympico un soir de septembre 2018 (4-2). Mais en cette belle soirée de février, aucun débordement à signaler dans les travées du stade. Au lieu de ça, les supporters des Gones ont longtemps chanté à la gloire de leur équipe, malgré une prestation loin d'être époustouflante face à un OM toujours aussi accrocheur. Et tout naturellement, bercés par cette agréable osmose, les hommes de Rudi Garcia ont tout fait pour récompenser leur public. Un public qui sera finalement libéré par l'inattendu Bertrand Traoré, cible favorite des fans rhodaniens, mais passeur décisif du soir pour Houssem Aouar. De quoi faire basculer cette soirée sous le signe de la réconciliation, à l'aube d'ambitions renouvelées dans les coupes nationales.Dans cet Olympico, tout aura longtemps été une histoire de « presque » - faute de mieux. Côté Lyon : deux penaltys presque grattés par Moussa Dembélé et Martin Terrier, un admirable centre de Kenny Tete presque repris par son ailier gauche, un coup franc direct contré qui retombe filoutement au-dessus des filets et une « presque »de Dembélé. Côté Marseille : une jolie action collective qui aurait mérité meilleur sort en guise de première escarmouche de la rencontre, une volée de Kevin Strootman presque puissante, un Lyonnais refoulé (Bouna Sarr) qui a envie d'en faire baver à son club formateur sans que Valentin Rongier, idéalement servi en retrait, ne partage sa rancœur (20)... Mais les deux clubs en veulent, assurément, à l'image des charognards Strootman et Tousart alignés au cœur de onze de départ sans trop de seconds couteaux, ainsi que des grosses biscottes tartinées par les Néerlandais des deux camps. Un engagement énorme et une grosse discipline tactique : pile ce qu'avaient exigé Rudi Garcia et André Villas-Boas pour prendre le contrôle de ce quart de finale pris très au sérieux par les deux Olympique.La partie reprend sur les mêmes bases après l'entracte. Et inévitablement, le « presque » reprend ses droits avec une frappe quasi gagnante de Maxence Caqueret heurtée par Álvaro (55). Et va même atteindre son paroxysme lorsque l'ouverture du score, qui semble inévitable pour l'OL après un penalty sifflé pour une main de Sakai, demeure elle aussi un acte manqué. La faute à « l'Albatros » Yohann Pelé, qui déploie ses ailes pour frustrer Moussa Dembélé (70). Mais comme Marseille ne bouge toujours pas une oreille dans cette seconde période, et que Dimitri Payet est contraint de sortir sur blessure, les Gones en profitent pour concrétiser leur domination. Et comme par magie, c'est l'entrée en jeu de Bertrand Traoré qui va accélérer les choses. Une passe aveugle pour Houssem Aouar dans la surface, un tir en force du milieu local et voilà Lyon en demi-finales de la Coupe de France.