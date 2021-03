Les jeunes Anglais sont les joueurs les plus prometteurs du monde

AB

Les jeunes pousses poussent.L’ Observatoire du football CIES vient de publier une étude consacrée aux jeunes talents du football européen. Cette analyse met en exergue les footballeurs considérés comme prometteurs, prenant en compte leur temps de jeu, ainsi que le. Ne sont concernés que les footballeurs nés à partir de l’an 2000. Pour la génération Z, Jadon Sancho, Alphonso Davies et Erling Haaland trustent ainsi la tête avec une moyenne de 30 matchs disputés depuis le début de saison et environ 2 000 minutes passées sur les pelouses. Le Lillois Sven Botman se place juste derrière.Pour l’année 2001, c’est Bukayo Saka (Arsenal, 32 matchs) qui figure en première place, suivi de Pedri en 2002 (FC Barcelone, 39 matchs) et Florian Wirtz en 2003 (Bayer Leverkusen, 29 matchs). Les championnats anglais de première et deuxième division sortent gagnants avec 16 joueurs issus de treize clubs différents. À noter qu’une nuance se dégage à partir de 2003, où des championnats moins médiatisés apparaissent, tels que l’Uruguay, le Venezuela ou encore la Suède. Le Stade rennais est l’équipe française la mieux représentée avec Jérémy Doku, Eduardo Camavinga et Adrien Truffert. De manière assez surprenante, un seul joueur de l’OL figure dans ces différents classements, en l'occurrence Rayan Cherki. Une résultante symbolique, peut-être, d’une utilisation moins fréquente des jeunes, en particulier du centre de formation, par rapport aux décennies précédentes.De nos jours, à 20 ans, on est déjà trop vieux.