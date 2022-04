Cardiff réclamerait 95 millions d'euros à Nantes après le décès de Sala

TT

Si Cardiff s'accrochait aussi fort sur le terrain que devant la justice, le club serait encore en Premier League.Le tragique décès d'Emiliano Sala fait encore parler en Angleterre. À travers un livre intitulé, le club gallois estime que le coût de sa relégation en 2019 s'élève à 95 millions d'euros. Entre droits TV, publicité et sponsoring, lestouchent évidemment moins d'argent en Championship qu'en Premier League. Trois ans après l'accident, Cardiff tient Nantes pour responsable du joueur argentin selon le Sun . Et d'après l'ancien entraîneur du club, Neil Warnock, quelques buts de Sala auraient suffi pour maintenir Cardiff dans l'élite du football anglais. Ainsi Cardiff réclamerait aujourd'hui au FC Nantes 95 millions d'euros en compensation.On aura tout vu et entendu.