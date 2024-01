Van Dijk confirme que Giroud est le meilleur attaquant qu’il a affronté

Pourtant, il a perdu deux fois contre une Formule 1 en finale de la Ligue des champions.

À 32 ans, Virgil van Dijk en a vu passer, des attaquants de qualité. Et selon le défenseur néerlandais, le meilleur d’entre eux est français : il s’appelle Olivier Giroud. Comme il l’avait déjà confié en novembre 2022, le capitaine de Liverpool a répété que le buteur de l’AC Milan était celui qui lui donnait le plus de fil à retordre. « À chaque fois, on a l’impression de le tenir, de bien le marquer, mais il arrive toujours à marquer d’une manière ou d’une autre avec sa tête, son pied, son genou. Il a souvent marqué contre moi (sourire) », a-t-il expliqué dans une interview parue dans France Football ce samedi.

« Après, je ne dois pas oublier (Sergio) Agüero qui était très fort, (Erling) Haaland évidemment, Gabriel Jesus aussi. Tous rendent vos matchs très difficiles », a-t-il également cité. Dernièrement, le Batave a été marqué par son opposition avec Rasmus Höjlund, le nouvel attaquant de Manchester United : « Il est jeune (20 ans), apprend encore, mais est déjà très fort avec le ballon, très rapide. » Coéquipier d’Ibrahima Konaté chez les Reds, le futur adversaire des Bleus à l’Euro a tenu à saluer son compère et lui prédit une grande carrière. « C’est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec lui, de le côtoyer quotidiennement, de le voir s’améliorer chaque jour un peu plus », a-t-il affirmé.

Si Giroud pouvait l’embêter encore le 21 juin prochain, ce serait sympa.

