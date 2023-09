Tottenham s’offre une victoire complètement folle contre Sheffield United

Tottenham 2-1 Sheffield United

Buts : Richarlison (90e+8) et Kulusevski (90e+10) pour les Spurs // Hamer (74e) pour les Blades

Expulsion : McBurnie (90e+14) pour les Blades

Postecoglu time.

Largement dominé tout au long de la partie, Sheffield United a failli réussir le gros coup à Tottenham, avant de voir Richarlison et Dejan Kulusevski tout renverser au bout du temps additionnel (2-1). Les Londoniens prennent pourtant très vite les commandes des opérations aux abords de la surface des visiteurs. Yves Bissouma s’offre une première percée, mais bute sur Wesley Foderingham (19e), qui se détend à nouveau pour repousser l’enroulé d’Heung-min Son (21e). Particulièrement sollicité, le portier des Blades termine ce premier acte avec pas moins de sept parades.

Même configuration après la pause, à la différence que Tottenham ne cadre plus la moindre tentative, à l’image de Manor Solomon, en angle fermé (66e) ou de loin (77e). Et puis, à la suite d’une longue touche, Gustavo Hamer envoie une demi-volée gagnante au second poteau (0-1, 74e). Quand Brennan Johnson pense signer son entrée du but égalisateur, il est hors jeu d’un cheveu (87e). La première défaite de l’ère Postecoglu ? Richarlison ne l’entend pas de cette oreille et égalise d’un coup de casque rageur sur corner (1-1, 90e+8), avant que Kulusevski ne fasse complètement chavirer le Tottenham Hotspur Stadium d’une frappe limpide (2-1, 90e+10). Une rencontre dingue achevée sur un deuxième jaune (le douzième du match) très sévère pour Oliver McBurnie (90e+14).

Oui, les miracles existent.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Porro (Emerson, 90e+5), Romero, Van de Ven (Højbjerg, 90e+5), Udogie – Sarr (Richarlison, 80e), Bissouma – Kulusevski, Maddison, Solomon (Perišić, 80e) – Son (Johnson, 80e). Entraîneur : Ange Postecoglu.

Sheffield (3-5-2) : Foderingham – Ahmedhodžić, Basham, Robinson – Bogle (Trusty, 86e), Costa, McAtee (Norwood, 70e), Hamer (Davies, 81e), Thomas – McBurnie, Archer. Entraîneur : Paul Heckingbottom.

