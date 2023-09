Son, Maddison et Tottenham s’amusent avec Burnley

Burnley 2-5 Tottenham

Buts : Foster (4e) et Brownhill (90e+4) pour les Clarets // Son (16e, 63e et 66e), Romero (45e+2) et Maddison (54e) pour les Spurs

Vivement la trêve pour le Vince.

Tottenham était en démonstration cet après-midi sous le sunshine du Burnley FC (2-5). Celui-ci est bon dernier avec trois défaites consécutives et pas moins de onze buts encaissés. La bande d’Ange Postecoglou se place elle en dauphin provisoire de City, vainqueur dans le même temps (4-1) contre Fulham.

Frustrés par un début de saison compliqué, les hommes de Vincent Kompany tentent d’inverser la tendance d’entrée avec un pressing haut et une prise de risque maximale à la relance. Et cela paie, Lyle Foster venant conclure une superbe action collective initiée par les Clarets depuis les 30 mètres (1-0, 4e). Très joueur, le promu est finalement naïvement puni par le talent d’Heung-min Son qui dépose son ballon piqué au fond des filets (1-1, 16e). Emmenés par un James Maddison brillant, les Spurs prennent le jeu à leur compte, et Cristian Romero peut fracasser la lucarne adverse, d’une puissante frappe qui trouve le poteau rentrant de James Trafford (1-2, 45e+2).

Au retour des vestiaires, Maddison reprend sans tarder sa danse du ventre et fait tourner de l’œil le pauvre Trafford d’une frappe de loin (1-3, 54e) . Craignant sûrement de se faire voler la vedette sur le front de l’attaque, Son sort de nouveau de sa boîte et plante deux fois coup sur coup, d’un plat du pied tout en décontraction (1-4, 66e) puis en convertissant une offrande de Pedro Porro (1-5, 66e). Josh Brownhill peut réduire l’écart dans le temps additionnel (2-5, 90e+4), mais ce sera pour du beurre.

Harry who ?

Burnley (4-4-2) : Trafford – Roberts, Al Dakhil, O’Shea, Beyer (Cork, 74e)- Gudmundsson (Delcroix, 46e), Cullen, Berge (Brownhill, 46e), Koleosho – Amdouni (Redmond, 60e), Foster. Entraîneur : Vincent Kompany.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Udogie – Sarr (Hojbjerg, 68e), Bissouma – Kulusevski (Skipp, 86e), Maddison (Emerson Royal, 86e), Solomon (Perisic, 69e) – Son (Richarlison, 72e). Entraîneur : Ange Postecoglou.

Rennes chaud sur un défenseur de Tottenham