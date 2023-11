Onze Néerlandais interpellés à Marseille avant OM-Ajax

Ils avaient pourtant été prévenus.

Sous le coup d’un arrêté préfectoral qui interdit leur présence au stade Vélodrome, mais aussi dans la ville de Marseille, les supporters néerlandais de l’Ajax devront regarder le match de leur club face à l’OM depuis leur canapé. Sauf que certains petits futés ont tenté de passer outre l’interdiction et se sont quand même rendus dans la cité phocéenne avant la rencontre de Ligue Europa entre les deux clubs.

Le résultat ne s’est pas fait attendre, puisque onze ressortissants néerlandais ont été interpellés mardi soir comme l’a indiqué la préfecture des Bouches-du-Rhône ce mercredi. Cette dernière justifie cette interdiction de présence et de déplacement par le fait que un groupe d’ultras de l’Ajax, les F-Side, fait partie des plus violents des Pays-Bas, que de nombreux Néerlandais comptaient se rendre à Marseille sans billet et par des moyens de transport individuel mais aussi par le fait que des ultras polonais et belges « à risque » comptaient se mêler aux fans de l’Ajax.

C’est donc cela que l’on appelle le melting pot.

Les supporters de l'Ajax interdits de déplacement à Marseille