Newcastle tape Brighton et renforce sa place sur le podium

Newcastle 4-1 Brighton

Buts : Undav (22e, CSC), Burn (45e+5), Wilson (90e) et Guimaraes (90e+1) pour les Magpies // Undav (52e) pour les Seagulls.

Dans un match en retard de la 25e journée de Premier League, Newcastle s’est imposé à Saint-James Park face à Brighton (4-1). Un succès convaincant qui permet aux coéquipiers de Bruno Guimaraes de conforter leur troisième place en prenant trois points d’avance sur Manchester United.

Après un début de partie réussi, les Magpies trouvent la faille au bout de vingt minutes. Pour son quatrième corner, le capitaine Kieran Trippier centre fort au premier poteau et trouve la tête du malheureux Deniz Undav, trompant son propre gardien (1-0, 22e). En fin de première période, les Seagulls parviennent tout de même à sortir et à se créer quelques situations, sans pour autant inquiéter Nick Pope. Mais alors que les 22 acteurs s’apprêtent à rentrer, le pied droit de Trippier trouve cette fois le double mètre de Dan Burn, venu inscrire le but du break (2-0, 45e+5).

En deuxième période, la rencontre prend une autre tournure après le face-à-face manqué de Miguel Almirón. Sur l’action suivante, une passe lumineuse de Billy Gilmour transperce en effet la défense de Newcastle pour trouver Deniz Undav, parti à la limite racheter sa maladresse du premier acte (2-1, 52e). Dès cette réduction du score et, grâce à l’entrée en jeu du champion du monde argentin Alexis Mac Allister, les hommes de Roberto De Zerbi investissent la moitié de terrain noir et blanc. Cependant, la deuxième meilleure défense du championnat ne rompt pas et finit par anéantir les espoirs de Brighton en inscrivant deux buts coup sur coup par Callum Wilson (3-1, 90e), puis Bruno Guimaraes (4-1, 90e+1). Newcastle bientôt en Ligue des champions.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, (Manquillo, 90e+5), Schär, Botman, Burn – Guimarães, Joelinton (Targett, 90e+5), Willock (Anderson, 61e) – Almirón (Saint-Maximin, 90e+4), Isak (Gordon, 90e+4), Wilson. Entraîneur : Eddie Howe.

Brighton (4-2-3-1) : Steele – Caicedo, Van Hecke, Dunk, Estupiñán – Gross (Offiah, 69e), Gilmour (Mac Allister, 56e) – Buonanotte (Enciso, 56e), Undav (Peupion, 85e), Mitoma – Welbeck (Ferguson, 56e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

