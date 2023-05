Pronostic Newcastle Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton accroche Newcastle

La dernière ligne droite de Premier League s’annonce intéressante avec plusieurs enjeux à tous les niveaux. Cette rencontre en retard de la 25e journée de PL met aux prises deux 2 formations luttant pour l’Europe, Newcastle et Brighton. Les Magpies sont en train de réaliser une excellente saison et sont proches de s’assurer une place dans le Top 4. Actuellement, l’équipe dirigée par Eddie Howe est 3e et compte 4 points de plus que Liverpool. Avec 3 matchs à disputer, Newcastle a même le droit à un nouveau faux-pas. Le club du Nord de l’Angleterre a perdu des points lors des 2 dernières journées en étant battu par Arsenal à St James Park (0-2) et en étant tenu en échec par Leeds (2-2) le week-end dernier. Face aux Peacocks, Newcastle pensait avoir fait le plus dur en prenant l’avantage grâce à un second penalty de Callum Wilson mais s’est fait rejoindre dans les dernières minutes par Leeds. Pour ce match en retard, Howe devrait s’appuyer sur ses hommes en forme que sont le suédois Alexander Isak et l’international anglais Callum Wilson (17 buts).

En face, Brighton a confirmé son excellente saison en allant s’impose contre Arsenal sur la pelouse de l’Emirates le week-end dernier. Face à une formation londonienne qui n’avait perdu jusque-là que face à Manchester City, les Seagulls ont livré une superbe prestation pour décrocher une victoire logique (0-3). Cette victoire intervient après la déroute subie à domicile face à Everton (1-4) dans un jour sans des hommes de De Zerbi. En prenant les 3 points à l’Emirates, Brighton a conforté sa place pour participer à l’Europa League. 6e, le club compte 1 point d’avance sur Tottenham, qui a disputé 2 rencontres supplémentaires. Dans ce sprint final, Brighton peut s’appuyer sur son champion du monde Alexis Mac Allister, excellent depuis le retour de la CDM. L’Argentin est par ailleurs le meilleur buteur de son équipe avec 10 buts au compteur. Vainqueur de 3 de ses 4 derniers matchs, Brighton pourrait gêner Newcastle qui n’a plus gagné depuis 2 rencontres et accrocher au moins un nul.

