Newcastle se paie Kylian Mbappé et le PSG avec une simple photo

Les lendemains de défaite sont parfois plus compliqués que les défaites elles-mêmes.

Décidément, le PSG n’en finit plus d’encaisser. Humilié par Newcastle (4-1) ce mercredi à St James’ Park, le club de la capitale se fait désormais tourner en ridicule dans les médias et sur les réseaux sociaux. Après les journaux de toute l’Europe qui n’ont pas manqué de souligner l’apathie parisienne, les Anglais qui se moquent de Kylian Mbappé, voilà que c’est désormais le club de Newcastle lui-même qui troll le champion de France, et sa star en particulier. Fantomatique mercredi soir, et inquiétant de manque d’envie, Kyks est donc ciblé par les Magpies pour avoir moins marqué que les défenseurs. Sur ses réseaux, le NUFC a partagé une photo de Fabian Schär et Dan Burn aux côtés de Mbappé, accompagnée d’une légende sans équivoque : « Deux joueurs sur cette photo ont marqué hier soir ».

Two players in this picture scored last night. 🔥 pic.twitter.com/jD7XFkeRIz — Newcastle United FC (@NUFC) October 5, 2023

Et en plus, il y a un déplacement sur la pelouse de la bête noire rennaise, ce week-end…

Warren Zaïre-Emery a battu un record contre Newcastle