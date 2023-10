La danse de Dan Burn après Newcastle-PSG

Le chicoté version danse.

Quelques minutes après le large succès de Newcastle face au Paris-SG mercredi (4-1), un joueur des Magpies a célébré cette victoire à sa manière. Auteur d’un beau coup de casque lors de la rencontre (55e), Dan Burn, l’immense latéral gauche anglais de 2,01 mètres, a lâché dans la foulée de son interview d’après-match, quelques pas de danse avec Jamie Carragher et Micha Richards en direct à la télévision dans la célèbre émission « Champions League Today ». Ce n’est pas la première fois que Burn partage son talent au plus grand nombre puisque ce dernier avait déjà réalisé la même danse quand Newcastle avait officiellement obtenu sa qualification en Ligue des champions en fin de saison dernière.

What a night #NEWPSG 😎

Only way to celebrate is to have a drink or a dance 🍻🕺🏻 Big Dan has got the moves @MicahRichards #ChampionsLeague

pic.twitter.com/ouRde1s7JB

— Jamie Carragher (@Carra23) October 4, 2023