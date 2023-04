Steven Oliveira

Cette année 2023 a débuté par une image qui a amusé – et à juste titre – la France entière : Franck Haise, entouré de ses joueurs, qui prend le micro face à la tribune Marek pour entonner le fameux « Chicoté » après la victoire du RC Lens face au Paris Saint-Germain. Sauf que 4 mois plus tard, les mêmes qui se sont extasiés devant la séquence des Nordistes se sont offusqués du chant de Presnel Kimpembe. Pourtant, quand on chambre, on doit accepter d’être chambré en retour. C’est la base. Et d’ailleurs, Franck Haise l’a admis après le coup de sifflet final : « C’est de bonne guerre ». Et il a raison. À croire que seuls les adversaires du PSG auraient le droit de chambrer et que ces mêmes parisiens, parce qu’ils ont le plus gros budget de France, n’auraient pas le droit de répondre. En 2020 déjà, beaucoup étaient tombés sur les joueurs parisiens qui avaient chambré Erling Haaland et sa célébration méditation après le huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et Dortmund. Sauf que le chambrage a toujours fait partie du foot et cela doit rester comme ça. Que ce soit le « calma » de Cristiano Ronaldo au Camp Nou, Nabil Fékir qui montre son maillot à Geoffroy-Guichard et donc le « Chicoté » de Presnel Kimpembe.