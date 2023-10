Bruno Guimaraes prolonge avec Newcastle

Les supporters des Magpies peuvent jubiler.

Quatre jours après la correction infligée au Paris-SG (4-1), Newcastle à une nouvelle raison de s’extasier. Bruno Guimarães a prolongé ce samedi son aventure avec le club jusqu’en 2028. Selon le journaliste Fabrizio Romano, une clause libératoire de près de 100 millions de livres (environ 115 M€) a été ajoutée à son contrat.

Our Brazilian Geordie – here to stay! 🇧🇷#BRUNO2028 pic.twitter.com/do9CvP3osS — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2023

Arrivée en janvier 2022 pour près de 50 millions d’euros, le milieu brésilien de 25 ans fait l’unanimité chez les Magpies. Avec déjà 67 matchs au compteur pour 11 buts et 8 passes décisives, le sixième recrue la plus chère de l’histoire de Newcastle semble s’épanouir avec la Toon Army. C’est en tout cas ce qu’a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais sur le site du club du comté de Tyne and Wear : « Je suis absolument ravi. Les fans m’ont fait me sentir chez moi depuis mon premier jour ici et je me sens tellement aimé dans ma vie. Je suis tellement heureux ici, a lâché le natif de Rio de Janeiro. C’est un endroit où il est si confortable d’être et j’espère continuer à rendre les supporters heureux et à aider l’équipe à bien faire. C’est mon objectif, car il n’y a pas de mots pour décrire à quel point je suis heureux d’être ici […]. »

Une petite danse pour fêter ça ?

