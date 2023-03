Montpellier poursuit sa série et se paye Clermont

Montpellier HSC 2-1 Clermont Foot 63

Buts : Wahi (61e, 72e) pour les Héraultais // Khaoui (32e) pour les Auvergnats.

Expulsion : Ferri (90+2e) chez les Montpelliérains.

L’effet Der Zak’.

Invaincu depuis le retour de Michel Der Zakarian sur son banc, Montpellier a poursuivi sa belle série en s’imposant sur sa pelouse ce dimanche face à Clermont. Le début de rencontre est à l’image du coup de fouet insufflé par Der Zak’. Très vite, les Héraultais étouffent les Clermontois et multiplient les situations avec un coup de canon de Téji Savanier, détourné par Mory Diaw, pour commencer (6e). Clermont encaisse les vagues et revient progressivement dans la rencontre, puis finit par sanctionner. Depuis la gauche, Grejohn Kyei enroule une frappe du droit qui se heurte au poteau, mais Neto Borges a suivi et bute sur Benjamin Lecomte, auteur d’un superbe arrêt. Malgré la parade, le ballon revient dans les pieds de Saïf-Eddine Khaoui qui conclut à proximité du poteau (0-1, 32e).

Comme le premier acte, la seconde période débute sur des bases très intenses, à la différence près que ce sont les visiteurs qui attaquent. Le MHSC se réveille peu à peu dans cet excellent match de foot et (re)commence à solliciter le portier auvergnat. Ce dernier remporte un face-à-face contre Arnaud Nordin, mais doit s’incliner quelques secondes plus tard. Après un corner botté à droite, Issiaga Sylla reprend de la tête, et Elye Wahi devance Diaw en touchant le ballon pour égaliser (1-1, 61e). Montpellier continue de pousser et fait de nouveau craquer la défense auvergnate grâce à Falaye Sacko, qui trouve une excellente passe pour Wahi. L’attaquant a tout le temps d’ajuster sa frappe croisée du droit pour inscrire un doublé et offrir la victoire, voire le maintien, au MHSC (2-1, 72e).

Montpellier, candidat au titre la saison prochaine.

Montpellier HSC (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla – Ferri, Chotard – Nordin, Savanier, Mavididi (Khazri, 71e) – Wahi (Fayad, 80e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Clermont Foot (3-4-3) : Diaw – Konaté, Wieteska, Neto Borges – Zeffane (Cham, 87e), Gastien, Gonalons (Magnin, 70e), Allevinah – Khaoui (Andrić, 80e), Kyei, Maurer (Bella, 69e). Entraîneur : Pascal Gastien.

