Un certain Miguel sera le speaker du PSG, le temps d'un match

PEDROOOOO, MIGUEEEEEL…

Eh non ce ne sera pas Pauleta qui prendra le micro pour annoncer compos et buts au Parc des Princes.

Pourtant ce vendredi pour la réception de Montpellier, les supporters parisiens devront s’habituer à une nouveauté : la présence d’un nouveau speaker pour animer la rencontre. Le départ de Michel Montana, annoncé à en marge du dernier match à domicile de la saison passée contre Toulouse, marque la fin d’une ère de 30 années. Alors qui pour prendre la relève ?

Après quelques spéculations, on a longtemps cru que ce serait Franck Bargine, dit « Max de Fun Radio », le speaker du stade de France. Une hypothèse vite écartée. Mais à deux jours du retour des Parisiens au Parc, on en sait désormais un peu plus. Selon les informations du Parisien, ce sera Miguel Derennes, animateur sur France Bleu Paris, qui sera chargé de chauffer la foule pour le retour du PSG au Parc. Mais ce choix n’est pas encore définitif. Le journaliste de 55 ans assure depuis 2017 les soirées de match du PSG et de l’équipe de France. Il est aussi connu pour être la Voix Off du programme télé « Un diner presque parfait ».

Vendredi, l’emblématique animateur des tribunes parisiennes sera bien là, en tant qu’invité d’honneur. Une cérémonie de passation de pouvoir est prévue quand le club aura trouvé définitivement sa nouvelle voix.

