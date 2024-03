Le Real Madrid à fond sur Leny Yoro ?

Une trajectoire à la Raphaël Varane en vue ?

Leny Yoro n’a que 18 ans, mais il est déjà un titulaire indiscutable à Lille, où une fin de saison excitante l’attend, entre la course à la Ligue des champions en Ligue 1 et la Ligue Europa Conférence. Forcément, ça attire les cadors. Selon les médias espagnols AS et Mundo Deportivo, le Real Madrid souhaiterait boucler son transfert avant la fin de l’été. Le club merengue serait prêt à débourser les 60 millions d’euros attendus par le LOSC, en incluant quelques bonus pour alléger la première indemnité.

En cas de transfert – ce qui est encore loin d’être le cas –, le défenseur pourrait manquer à l’appel avec l’équipe de France Espoirs pour les Jeux olympiques, qui se tiendront à Paris du 24 juillet au 9 août. Le Real Madrid a récemment transmis une lettre dans laquelle il explique que le club ne libérerait pas ses joueurs pour le tournoi. Laissé au repos contre les États-Unis ce lundi soir, Yoro est considéré comme un titulaire par Thierry Henry, qui doit donc espérer secrètement que le joueur ne bougera pas trop rapidement cet été.

Un joli casse-tête à venir pour l’ancien attaquant des Bleus.

