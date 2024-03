Les Bleuets frustrés par les Etats-Unis

France U23 2-2 Etats-Unis U23

Buts : Kalimuendo (26e, sp) & Diouf (79e) pour les Bleuets / Yow (86e) & Cowell (89e) pour les Américains

La répétition n’a pas réussi.

A 121 jours du match d’ouverture du tournoi olympique à Marseille, les Bleuets de Thierry Henry recevaient leur futur adversaire, les Etats-Unis, au stade Auguste-Bonal de Montbéliard. L’occasion de se jauger face à leur premier adversaire des JO, et de prendre un ascendant psychologique. Ce que les Bleuets auraient fait, si la fin de match avait été sifflée un peu plus tôt que prévue. Mais ça n’a évidemment pas été le cas et, sur une ultime situation, Cade Cowell a égalisé pour les Américains en se jouant de Bafodé Diakité avant d’ajuster Guillaume Restes (2-2, 89e). Alors qu’ils menaient confortablement 2-0 à la 85e, les Français ont craqué en trois minutes. Invité à commenter cet effondrement soudain, Thierry Henry ne s’est pas alarmé, et a mis ça sur le virus qui diminue ses troupes depuis quelques jours.

Contraint à quatre changements – contre sept pour les Américains -, le sélectionneur n’a pu insuffler de l’air frais dans une équipe de France suffocante en seconde période. Ce qui n’avait pas empêché Andy Diouf de doubler la mise, cela dit, d’une superbe frappe spontanée aux abords de la surface (2-0, 79e). De quoi, pensait-on, mettre les Bleuets à l’abri, après l’ouverture du score d’Arnaud Kalimuendo sur penalty en première période (1-0, 27e). Mais les Américains, séduisants par séquence, ont mieux fini la rencontre et logiquement réduit le score par Griffin Yow, auteur d’une frappe sèche soudaine (2-1, 86e), avant le coup de grâce de Cowell. Frustrés, les Bleuets sont prévenus pour le match d’ouverture : ces Etats-Unis ne sont pas à prendre de haut, ni du genre à lâcher l’affaire.

En espérant que la gastro les laisse tranquille.

France (4-3-1-2): Restes – Sildillia, Diakité, Esève, Locko (Truffert, 55e) – Koné (Thuram, 55e), Akliouche, Diouf – Cherki (Wahi, 78e), Kalimuendo, Odobert (Doué, 55e). Entraîneur : Thierry Henry

Etats-Unis (4-3-3): Schulte – Tolkin (Wiley, 74e), Tomkinson, Reynolds (Harriel, 74e), Busio (Mcglynn, 74e)- Paredes (Bajraktarevic, 60e), Tessmann, Aaronson (Yow, 74e) – McGuire (Gomez, 59e), Morris (Cowell, 83e), Dietz. Entraîneur : Marko Mitrovic

Thierry Henry : « Rien n’est acquis pour personne »