Accord PSG-Rennes pour Désiré Doué

Ce n’est plus qu’une question d’heures.

Les négociations entre le Stade rennais et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Désiré Doué ont été hachées par les Jeux olympiques où le principal intéressé et l’équipe de France sont allés jusqu’en finale. Une fois la médaille d’argent autour du cou, le milieu polyvalent a pu prendre sa décision pour choisir sa future destination et aurait choisi le club de la capitale. Les deux clubs, eux, sont donc tombés d’accord ce mercredi, d’après les informations du Parisien et de L’Équipe.

Également courtisé par le Bayern Munich, le joueur de 19 ans aurait été davantage séduit par le discours de Luis Enrique et des dirigeants du PSG. Il devrait passer sa visite médicale et parapher son contrat mercredi ou jeudi d’après le média local. L’indemnité de ce transfert serait d’environ 50 millions d’euros, avec des bonus compris entre 15 et 20 millions, alors qu’il est sous contrat avec Rennes jusqu’en 2026.

Deux clubs doués pour les négociations.

Le PSG pose 60 millions d’euros sur la table pour Désiré Doué