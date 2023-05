Manchester United roule sur Chelsea et retrouvera la C1

Manchester United 4-1 Chelsea

Buts : Casemiro (6e), Martial (51e), Fernandes (73e, SP) et Rashford (78e) pour les Red Devils // João Félix (88e) pour les Blues

Rouge de plaisir.

Un point aurait suffi, Manchester United est allé en chercher trois pour valider son retour en C1 la saison prochaine face à Chelsea ce jeudi soir (4-1). Si les Mancuniens tentent rapidement d’emballer cette rencontre, ce sont bien les Blues qui font parcourir le plus de frissons dans les travées d’Old Trafford. Sur une galette de Lewis Hall, Mykhaïlo Mudryk déchire complètement sa frappe (4e). Kai Havertz (32e) et Conor Gallagher (46e) ne font, eux non plus, pas mieux. Un manque de réalisme qui tranche avec des Red Devils cliniques. Juste après la grosse occasion manquée par l’ancien du Shakhtar, Casemiro débloque la situation d’une tête à la suite d’un coup franc de Bruno Fernandes (1-0, 6e). Alors qu’il avait manqué une balle de 2-0 (19e), Anthony Martial profite d’une offrande de Jadon Sancho pour faire le break sur la deuxième tentative cadrée des Mancuniens (2-0, 51e). Ou comment résumer parfaitement la saison des hommes de Frank Lampard, 17e attaque de Premier League avec seulement 36 pions inscrits (37 désormais après cette rencontre).

L’étudiant Chelsea bénéficie ensuite de 30 minutes de pause avant que la leçon de réalisme dispensée par United ne reprenne. Le temps pour Fernandes de fracasser la barre de Kepa (47e), auteur ensuite d’un incroyable sauvetage sur sa ligne devant Christian Eriksen (52e). Jaloux, David de Gea, plutôt tranquille lors des 45 premières minutes, se met à son tour en évidence pour empêcher Mudryk (51e) et Hall (59e) de faire trembler ses filets. C’est finalement le capitaine de Manchester United qui vient siffler la fin de la récré. D’un petit pont sur Wesley Fofana qui le crochète ensuite, le Portugais gratte un pénalty qu’il convertit lui-même (3-0, 73e). Dans la foulée, Rashford profite d’une mauvaise passe de Fofana pour aller planter son 30e caramel de la saison et enfoncer un peu plus les Blues (4-0, 78e). Bon élève, João Félix sauve l’honneur en toute fin de match (4-1, 88e). Un pion anecdotique pour Manchester United, de retour sur le podium et désormais assuré de retrouver la Ligue des champions à la rentrée.

Pour les Blues, plus qu’une journée et ils pourront enfin tourner la page de cette saison plus que compliquée.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Lindelöf, Shaw (Malacia, 46e) – Casemiro, Eriksen (Fred, 70e) – Antony (Rashford, 28e), Fernandes (McTominay, 85e), Sancho – Martial (Garnacho, 70e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Chelsea (4-1-4-1) : Kepa – Azpilicueta, Chalobah, Fofana, Hall – Fernandez – Madueke (Ziyech, 82e), Chukwuemeka (Loftus-Cheek, 82e), Gallagher (Fofana, 82e), Mudryk (Pulisic, 64e) – Havertz (João Félix, 64e). Entraîneur : Frank Lampard.

