Manchester City termine l’année avec le sourire

Manchester City 2-0 Sheffield United

Buts : Rodri (14e) et Álvarez (61e)

Le point final d’une bien belle année dans l’est de Manchester.

Sans forcer son talent outre mesure, Manchester City a pris la mesure de Sheffield United, bien trop limité pour faire un coup (2-0). La première étincelle est d’ailleurs la bonne pour les Skyblues, Rodri ouvrant le score d’une frappe croisée à ras de terre après s’être infiltré dans l’axe (1-0, 14e). L’un des hommes de l’année à l’Etihad. Très largement maîtres du ballon (plus de 80% de possession de balle), les protégés de Pep Guardiola s’endorment pourtant peu à peu, William Osula faisant même passer deux légers frissons, d’abord repris par Manuel Akanji puis d’une tête pas assez appuyée sur le corner suivant (41e).

Un peu plus entreprenants après la pause, les champions d’Angleterre menacent par Phil Foden, bien contré par la sortie de Wesley Foderingham (55e). Incapable de marquer, l’Anglais se mue finalement en passeur astucieux pour le but du break de Julian Álvarez à bout portant (2-0, 61e). L’Argentin est proche du doublé en allant contrer le cuir dans les pieds de Foderingham (74e), mais le score n’évolue plus malgré de très longues minutes de passe à dix des Citizens. Pour la première fois depuis début novembre, ces derniers enchaînent deux victoires consécutives en championnat.

Sale après-midi pour les supporters de Liverpool et d’Arsenal.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Walker (Dias, 68e), Akanji, Aké, Gvardiol – Rodri, Kovačić (Lewis, 68e) – B. Silva, Foden, Grealish (Bobb, 52e) – Álvarez. Entraîneur : Pep Guardiola.

Sheffield United (3-4-2-1) : Foderingham – Baldock, Robinson, Trusty – Bogle, Norwood, Vinicius Costa, Thomas (Norrington-Davies, 90e) – Ben Slimane (Brewster, 67e), Brooks (Osborn, 80e) – Osula (Archer, 67e). Entraîneur : Chris Wilder.

