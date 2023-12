Pep Guardiola regrette que ses joueurs « ne rient pas »

Ils ne font pas la gueule, mais…

Suite à la victoire de Manchester City contre Sheffield United lors de la vingtième journée de Premier League grâce à des réalisations signées Rodri et Julien Alvarez, Pep Guardiola ne s’est pas montré totalement convaincu par la performance de son équipe. Selon l’entraîneur des Sky Blues, interrogé en conférence de presse, les 45 premières minutes n’ont en effet pas été celles attendues et l’ont inquiété.

« Il ne s’est pas passé beaucoup de choses en première mi-temps, le langage corporel des joueurs l’a montré : ils n’ont pas communiqué, n’ont pas ri et n’ont pas crié, a ainsi regretté l’Espagnol. Ils étaient juste là pour un match de football, mais on ne peut pas jouer de cette manière. A la mi-temps, pour la première fois, je n’ai pas parlé de tactique. J’ai pris une chaise, je me suis assis et j’ai dit : “Les gars, courrez avec le sourire et mettez du rythme en appréciant ce que vous faites.” »

Voilà comment faire pleurer la lanterne rouge du championnat encore un peu plus.

Manchester City termine l'année avec le sourire