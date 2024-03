Luis Enrique reconnaît s’être trompé : « Je pensais que la Ligue 1 était facile »

Tout le monde en bave devant la Ligue 1 Uber Eats.

À la veille de la réception de Nice en quarts de finale de Coupe de France, Luis Enrique s’attend à un match difficile contre les Aiglons. Le Gym est la seule équipe à être parvenue à l’emporter face au PSG en championnat cette saison, avec une victoire 3-2 en septembre. « Jusqu’à il y a cinq semaines, c’était notre adversaire direct pour la Ligue 1, a détaillé le tacticien espagnol. C’est une équipe qui travaille bien et que j’aime beaucoup, très bonne avec le ballon et excellente sans. […] C’est un match difficile, ça pourrait se finir aux tirs au but. On va le prendre comme une finale et essayer de jouer mieux que Nice. »

Interrogé sur le niveau de la Ligue 1, l’entraîneur espagnol dit avoir sous-estimé le niveau général lors de son arrivée dans la capitale. « Avant d’entraîner Paris, je pensais que c’était un championnat facile, a concédé l’ancien milieu de terrain. Mais en réalité, c’est d’un très haut niveau individuel, et les entraîneurs y proposent des choses extrêmement intéressantes. Vous pourriez me dire : « Tu dis ça parce que ça t’arrange, ça te fait paraître bien aux yeux des autres », mais non. Je peux le dire, car j’en ai fait l’expérience. »

En même temps, son dernier souvenir face à un club français était une remontada contre le PSG.

