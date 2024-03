La banderole sur la pizza à l'ananas des fans de Brighton pour répondre à ceux de la Roma

D’un sacrilège à un autre.

Les fans de Brighton n’auront pas vu leur équipe faire une remontada improbable contre la Roma, ce jeudi soir, mais ils ont pu se contenter de la victoire et surtout de répondre à leurs homologues italiens après l’affront du match aller. Les tifosi avaient déployé une banderole très vulgaire à l’encontre de la reine d’Angleterre Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022 à 96 ans, en faisant référence à ses rapports sexuels.

Le message n’avait évidemment pas été bien reçu au Royaume-Uni, et les Anglais ont donc choisi d’associer deux sujets sensibles, avec un humour un peu plus léger, pour titiller les Italiens. On a ainsi pu voir une banderole pointer le bout de son nez dans les tribunes anglaises, celle-ci évoquait Francesco Totti, la légende de la Roma, et… la gastronomie italienne : « Totti adore l’ananas sur la pizza. » Simple, efficace et beaucoup moins grossier.

Brighton fans respond to the rude banner about the Queen displayed by Roma fans last week with terrace humour reply of ultimate insult to an Italian “Totti loves pineapple on pizza” pic.twitter.com/HPSC0ioJop

— Kieran Maguire (@KieranMaguire) March 14, 2024