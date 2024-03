Pronostic Brighton Roma : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Ligue Europa

Roma – Brighton : La Louve a retrouvé son appétit

Brighton s’était retrouvé dans le même groupe que Marseille lors de la phase de poule. Le club anglais avait fini en 1re position et s’était directement qualifié pour ces 8e de finale. Cependant c’est sans doute l’OM qui va se retrouver en quarts et pas lui. En déplacement au stade Olympique de Rome, les Seagulls sont passés au travers et ont encaissé une lourde défaite (4-0) face à une Roma revigorée. Avec ce résultat, Brighton a quasiment dit adieu aux quarts de finale. Le résultat enregistré en Italie confirme les difficultés actuelles des hommes de De Zerbi, nettement moins flamboyants lors des dernières semaines. Cette baisse de régime peut s’expliquer par l’absence de 3 joueurs prépondérants dans le jeu des Seagulls, puisque Mitoma, March ou Joao Pedro sont à l’infirmerie. Le week-end dernier, Brighton a mis fin à 4 rencontres sans la moindre victoire en disposant difficilement à domicile du mal classé Nottingham (1-0). Ce résultat permet aux Seagulls de rester dans la 1re partie de tableau de Premier League, en 8e position.

La saison de la Roma semble avoir pris une autre tournure depuis que Mourinho est parti. Arrivé sur la pointe des pieds, De Rossi connait de très bons résultats avec la Louve. En effet, depuis son arrivée, l’ancienne idole du stade Olympique ne s’est incliné qu’une seule fois face à l’Inter (2-4). Sur la scène européenne, la Roma est venue à bout du Feyenoord en barrage avant de faire un grand pas vers la qualification en quart avec le large succès de l’aller face à Brighton (4-0). Cette victoire confirme les bonnes dispositions de la Louve en Europe où elle a vécu deux très belles saisons, avec une victoire en Conference League et une finale de C3. En Serie A, les Romains sont remontés dans le haut de tableau pour se retrouver à 3 points du Top 4. Le week-end dernier, les Giallorossi ont souffert mais ont réussi à accrocher un nul face à la Fioentina (2-2). Fort de son succès de l’aller, la Roma devrait accrocher au moins un nul contre Brighton.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

