Pronostic AS Roma Brighton : Analyse, cotes et prono du 8e de Ligue Europa

La Roma prend une option face à Brighton

La Roma a brillé ces 2 dernières saisons en Europe, puisqu’elle a remporté la 1ère Conference League de l’histoire avant de se hisser en finale de l’Europa League, où elle s’est inclinée contre le FC Séville. L’un des autres objectifs de la Louve est de décrocher une place dans le Top 4 de Serie A afin de disputer la Ligue des Champions. C’est cet aspect qui a poussé le départ de José Mourinho, puisque son équipe était distancée dans cette course. Arrivé pour remplacer le Mou’, la légende de Rossi réalise un excellent travail. En effet, depuis son arrivée, les Giallorossi ont signé 7 victoires pour un seul revers lors des 8 dernières journées de championnat face à l’Inter, leader incontesté en Italie. Lors de ses 3 derniers matchs, la Roma s’est imposée contre Frosinone (0-3), le Torino (3-2) et le week-end dernier à Monza (1-4). Lors des 2 derniers succès, un homme a brillé, Paulo Dybala. La Joya avait signé un triplé face aux Turinois avant de régaler à Monza avec une passe décisive pour Lukaku et un coup-franc direct. A la suite de ces bonnes performances, la Louve s’est replacée en 5e position avec 4 points de retard sur la 4e place.

En face, Brighton est une équipe qui s’est installée en Angleterre comme étant l’une des plus intéressantes à suivre. En effet, d’abord entrainé par Graham Pottter puis par De Zerbi, les Seagulls ont réussi à se qualifier pour cette Europa League. Lors de la phase de poule, les joueurs anglais ont dominé notamment l’Olympique de Marseille et l’Ajax d’Amsterdam. Depuis quelques semaines, Brighton connait des résultats décevants en championnat comme il l’a de nouveau démontré à Fulham le week-end dernier (3-0). Loin de ses bases, la formation anglaise a du mal avec une seule victoire lors de ses 8 derniers déplacements en premier League. Pour affronter la Roma, De Zerbi sera privé de l’un de ses meilleurs éléments Mitoma, blessé pour de longs mois, qui rejoint Joao Pedro, March et Milner à l’infirmerie. A domicile, la Roma devrait surfer sur sa dynamique actuelle pour s’imposer contre une formation de Brighton pas au mieux loin de ses bases.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

C3 : Brighton en patron, Villarreal et le Servette se rebiffent, la Roma cale