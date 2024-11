La compo du PSG contre l’Atlético

À table !

Attendu au tournant après sa défaite contre Arsenal et son nul face au PSV, le Paris Saint-Germain reçoit l’Atlético de Madrid ce mercredi soir en Ligue des champions. Un match pour lequel Luis Enrique a décidé de titulariser Marco Asensio pour former son trio offensif avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Randal Kolo Muani sera donc remplaçant au coup d’envoi. L’Espagnol, ancien du Real, n’avait pas joué face à Arsenal et était sorti du banc à la 68e minute contre le PSV.

Gigio Donnarumma gardera évidemment la cage parisienne, derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Enfin, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves composeront le milieu de terrain rouge et bleu pour ferrailler face à Rodrigo de Paul, Conor Gallagher et Pablo Barrios. Deux Français sont titulaires du côté de l’Atlético : Antoine Griezmann, associé à Julián Álvarez en attaque, et Clément Lenglet.

Grizou revient jouer en France, la soirée est déjà réussie.