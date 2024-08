Abdoulaye Touré explique sa panenka contre Saint-Étienne

Il a voulu l’énerver, il s’est fait panenker.

Dans le succès havrais sur la pelouse de Saint-Étienne lors de la deuxième journée de Ligue 1, on retiendra notamment la panenka d’Abdoulaye Touré pour ouvrir le score, peu avant l’heure de jeu. Un penalty parfaitement tiré, que les gardiens détestent, mais que le Stéphanois Gautier Larsonneur a vraisemblablement mérité, comme l’a confié le milieu buteur en zone mixte : « Le gardien a essayé de me chambrer, il ne faisait que de m’insulter, donc je me suis dit, pour lui clouer le bec, une panenka c’est pas mal », a-t-il ainsi raconté devant les micros, dans une vidéo partagée par RMC Sport.

🗣️ Abdoulaye Touré explique sa Panenka face à Saint-Étienne : « Larsonneur ne faisait que de m’insulter. Je me suis dit qu’une Panenka, pour lui clouer le bec, c’est pas mal. » #ASSEHAC pic.twitter.com/q0mmLexpV4 — RMC Sport (@RMCsport) August 24, 2024

Petit sourire en coin, l’ancien Nantais n’a, semble-t-il, pas caché sa joie d’avoir donné une telle issue à cette joute verbale, d’autant que Le Havre a parfaitement relevé la tête, après sa défaite inaugurale à la maison contre le PSG en ouverture du championnat. La tête, Touré l’a d’ailleurs gardée bien haute pour défier du regard le gardien des Verts aussitôt le penalty inscrit.

Larsonneur arrosé.

