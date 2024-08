Pronostic Saint-Etienne Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne retrouve la victoire en L1 face au Havre

L’AS Saint-Etienne aura eu besoin de 2 ans pour retrouver la Ligue 1. Au terme d’un dernier exercice au scénario passionnant, les Verts auront obtenu leur montée au bout de la prolongation du barrage d’accession retour face à Metz. Au lendemain de cette promotion, le club stéphanois passait un nouveau cap avec un changement de propriétaire. Les nouveaux actionnaires se montrent discrets et misent sur des joueurs à fort potentiel pour viser le maintien. Les Old, Boakye, Davitashvili ou Miladinovic rentrent dans cette catégorie. A leurs côtés, on retrouvera Abdelhamid, venu apporter son expérience tandis que le gardien grenoblois Maubleu arrive comme doublure de Larsonneur. Dans les jours à venir, l’ASSE devrait enregistrer de nouvelles arrivées pour être compétitif, notamment en attaque où Sissoko parait seul en avant-centre. Pour leur première sortie, les Verts n’ont pas démérité mais se sont logiquement inclinés à Monaco (1-0). Pour leur premier match à Geoffroy-Guichard et malgré la suspension du Kop sud, Sainté va vouloir signer son retour par un succès.

De son côté, Le Havre dispute sa deuxième saison consécutive dans l’élite. L’an passé, les Havrais ont chèrement défendu leur peau dans l’élite en se sauvant lors de la dernière ligne droite, avec notamment un nul spectaculaire au Parc des Princes. Pour la 1re journée de ce nouvel exercice, le HAC n’a pas été épargné par le calendrier avec un choc face au PSG. Mal rentré dans son match en concédant un but dès la 3e minute, la formation normande a pensé avoir fait le plus dur en égalisant par son défenseur central Gautier Lloris. En fin de rencontre, le banc parisien a fait la différence avant de faire gonfler le score qui ne représente pas la réalité de la rencontre. Arrivé cet été à la place de Luka Elsner et ne disposant de beaucoup d’arrivées au mercato, Didier Digard est conscient que ce déplacement dans le Forez est important face à un adversaire direct pour le maintien. Poussé par son public, Sainté devrait accrocher sa première victoire de la saison.

