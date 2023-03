Pronostic Le Havre Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre garde son invincibilité face à Saint-Étienne

Le match aller entre Le Havre et l’AS Saint-Étienne avait certainement été l’un des déclics pour le club normand. En effet, les hommes de Luka Elsner étaient venus s’imposer avec la manière dans le Forez (0-6). Depuis cette superbe victoire, la formation havraise a continué sur sa dynamique et vient d’enchaîner une 25e journée sans la moindre défaite. Seul Valenciennes au Hainaut est parvenu à s’imposer contre Le Havre cette saison. Toujours aussi solide, le HAC est sur une dynamique victoires à domicile et nuls en déplacement. En effet, les Havrais ont dominé Niort et Laval au stade Océane, mais se sont contentés du nul à Sochaux, Grenoble et Metz. Lundi dernier, le club normand était en effet attendu lors de son voyage à Metz, qui tente de recoller au podium. Menés au score, les Havrais ne se sont pas affolés pour revenir à égalité en seconde période. Grâce à ce point, le HAC conserve toujours ses 9 unités d’avance sur Bordeaux et fonce donc vers la Ligue 1.

Depuis cette défaite catastrophique, l’AS Saint-Étienne a bien changé avec de nouveaux visages arrivés lors du mercato. La débâcle subie face aux Normands avait été cauchemardesque avec 3 expulsions du côté stéphanois, Briançon, Cafaro et Green. Depuis, l’ASSE s’est reprise pour remonter à la 13e place du classement. Les Verts ne disposent cependant que de 4 points d’avance sur la zone de relégation, car les relégables ne lâchent pas, à l’image de Rodez et Dijon, victorieux le week-end dernier. De leurs côtés, les Stéphanois s’attachent à ne plus perdre. Victorieux de 4 rencontres consécutivement face à des équipes de bas de tableau, Sainté vient de tenir tête à Bordeaux (1-1) et Amiens (1-1). Menés lors de ces 2 rencontres, les Stéphanois sont à chaque fois revenus au score. Les scénarios de ces 2 rencontres furent semblables avec une équipe stéphanoise qui rentre bien dans son match, mais qui ne concrétise pas. L’état d’esprit affiché par Saint-Étienne est nettement mieux, mais les Verts doivent poursuivre sur leur dynamique pour ne pas se retrouver de nouveau menacés. Incroyablement solide, Le Havre devrait conserver son invincibilité face à une équipe stéphanoise qui connaît quelques faiblesses défensives lors d’une rencontre. Entre deux équipes qui ne perdent plus, le nul à grosse cote est possible.

