Saint-Étienne arrache le nul au Havre

Le Havre 2-2 Saint-Étienne

Buts : Alioui (58e) et Lekhal (66e, SP) pour les Hacmen // Bamba (68e) et Krasso (85e) pour les Verts

Expulsion : Pétrot (79e) pour les Verts

Cette fois, les Verts n’ont pas sombré.

Leader incontestable, Le Havre pensait avoir fait le plus dur face à l’ASSE, avant de craquer défensivement (2-2). À guichets fermés pour l’occasion, le stade Océane assiste pourtant à un premier acte cadenassé. Il faut même un arrêt décisif de Desmas pour priver Nkounkou et Saint-Étienne de l’ouverture du score (34e). Des Verts toujours entreprenants après la pause, mais qui cèdent à deux reprises en quelques minutes. Bien servi en retrait par Richardson, Alioui trouve la faille de près (1-0, 58e), avant qu’Appiah ne déséquilibre Thiaré dans la surface, permettant à Lekhal de faire le break depuis le point de penalty (2-0, 66e).

Grisés, les Hacmen se laissent toutefois aller quelques instants, le temps pour Bamba de profiter des errements pour réduire la marque (2-1, 68e). Les Normands n’ont jamais concédé plus d’un but cette saison, et il faut l’aide de la barre sur le corner direct de Cafaro (74e). Pétrot voit rouge après avoir découpé Thiaré (79e), mais Sainté ne lâche rien, et le renard Krasso met fin à la série pour arracher un point (2-2, 85e). Troisième nul en quatre journées pour la bande de Luka Elsner, qui avance au ralenti.

La parole n’est plus à la défense.

Le Havre (4-3-3) : Desmas – El-Hajjam, Sangante, Kongolo, Operi – Richardson (Joujou, 74e), Lekhal, Mbemba – Casimir, Alioui (Kechta, 74e), Cornette (Thiaré, 60e). Entraîneur : Luka Elsner.

Saint-Étienne (3-5-2) : Larsonneur – Sow (Cafaro, 63e), Briançon, Pétrot – Appiah, Fomba, Bouchouari, Bamba (Nadé, 89e), Nkounkou – Lobry (Wadji, 72e), Krasso. Entraîneur : Laurent Battles.

