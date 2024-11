Pronostic Le Havre Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Havre et Angers dos à dos

Le Havre dispute sa 2e saison consécutive et espère faire aussi bien que l’an passé où le club normand est parvenu à se sauver. Les Havrais vivent une entame compliquée puisqu’après un bon passage avec des succès sur Saint-Étienne et Auxerre, ils ont subi 6 revers de rang. Finalement, lors des dernières journées, les Normands ont repris du poil de la bête et ont parfaitement profité de leurs oppositions face à des mal classés, avec un succès contre Montpellier au Stade Océane et le week-end dernier à la Beaujoire face à Nantes. À la faveur de ces victoires, le HAC est sorti de la zone rouge et possède 2 points de plus que les premiers relégables qui sont Nantes et … Angers. Ce dimanche, les protégés de Digard ont l’opportunité de prendre leurs distances avec un adversaire direct.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Comme Le Havre, Angers a connu une entame laborieuse, puisqu’il lui a fallu attendre la 9e journée pour décrocher son premier succès face à l’AS Saint-Étienne. Lors de la journée suivante, les Angevins ont réalisé un exploit en dominant Monaco à Louis-II, mais ont ensuite buté sur le PSG (2-4). Le week-end dernier, le SCO se déplaçait chez un promu, l’AJ Auxerre. Dans cette rencontre, les hommes d’Alexandre Dujeux sont certainement ceux qui auraient mérité de gagner, mais la confiance et la bonne dynamique bourguignonne a fait pencher la balance du côté de l’AJA. Actuellement, Angers se retrouve dans la zone rouge mais n’accuse qu’une unité de retard sur Rennes, premier non-relégable. Dans cette affiche entre mal-classés en regain de forme, Angers est celui qui a livré les meilleures prestations lors des dernières semaines. Cette dynamique lui offre un léger avantage dans ce duel qui s’annonce indécis et serré. Semblant très proches, les deux formations pourrraient se quitter sur un nul.

► Le pari « victoire Angers ou match nul et moins de 2,5 buts » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « match nul » est coté à 3,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 320€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Le Havre – Angers

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Le Havre – Angers sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Le Havre – Angers avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Le Havre Angers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Auxerre au finish, Le Havre plonge Nantes dans la crise