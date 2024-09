Pour Olivier Létang, Vincent Labrune était « le meilleur candidat pour poursuivre »

Le sujet sur toutes les lèvres.

Présent en conférence de presse à l’occasion de la présentation d’André Gomes, le président lillois Olivier Létang a été amené à s’exprimer sur la réélection de Vincent Labrune à la présidence de la LFP. Malgré la baisse des droits TV (500 millions d’euros), le dirigeant pense qu’il « est et était le meilleur candidat pour poursuivre, assure-t-il. Je ne suis pas là pour critiquer le travail qui a été fait, car on n’est pas dedans, c’est toujours difficile d’avoir toutes les informations. »

De son côté, Létang a préféré parler du futur, plutôt que de revenir sur ce qui a été fait. « On a besoin d’innovation, de changer la façon dont on travaille et dont on pense aussi le football. Mais pensons au jeu, au football, sans faire de la politique pour que ce soit tout le football français qui soit tiré vers le haut », projette l’ancien directeur sportif du PSG.

Tout va bien, alors.

