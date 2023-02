Le lieu de la prochaine Coupe du monde des clubs révélé

C’est Cristiano Ronaldo qui va être content.

Quelques jours après le très beau parcours d’Al-Hilal lors de la Coupe du monde des clubs au Maroc, la FIFA a annoncé que la prochaine édition aura lieu en Arabie saoudite, du 12 au 22 décembre 2023. Le pays organisateur a été choisi à l’unanimité par l’instance internationale.

The FIFA Club World Cup is coming to Saudi Arabia! 🇸🇦

Several of the globe's strongest sides will be competing from December 12-22, 2023 🏆#RoshnSaudiLeague | #ClubWC https://t.co/h0TuRV4H2K

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 14, 2023