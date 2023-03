L’Algérie s’impose aux forceps face au Niger

Algérie 2-1 Niger

Buts : Rahim Alhassane (54e, CSC) et Mahrez (88e) // Sosah (39e) pour le Mena

Au stade Nelson Mandela d’Alger ce jeudi soir, pour le compte de la troisième journée de qualifications à la CAN 2023, l’Algérie s’y est reprise à deux fois pour venir à bout du Niger (2-1).

Et dans une première mi-temps peu animée – malgré la domination stérile des Algériens – c’est le Mena qui a su se montrer le plus dangereux. Lancé dans la profondeur par Abdoul Moumouni, Daniel Sosah s’est en effet chargé d’un sublime lob sur Anthony Mandrea (0-1, 39e). Sosah aurait même pu doubler la mise dans la foulée, si son plat du pied n’avait pas effleuré le montant gauche de Mandrea, de nouveau battu (45e). Surpris, les Verts ont dû attendre avant de cadrer un tir, œuvre de Bentaleb d’une volée captée par Mahamadou Tandja (45e+2).

Les hommes de Djamel Belmadi se réveillent (enfin) à la reprise, portés par les entrées de Mohamed El Amine Amoura, Ramy Bensebaïni et Baghdad Bounedjah. L’attaquant d’Al Sadd est ainsi à l’origine de l’égalisation des siens, parvenant à gêner Rahim Alhassane de la tête, sur un centre de Youcef Belaîli (1-1, 54e). Comme lors du premier acte, les locaux maîtrisent sans danger, ne se montrant précis que sur un coup franc de Riyad Mahrez boxé par Tandja (77e). Le portier nigérien sera sauvé ensuite par sa barre transversale et son capitaine Ousmane Diabaté, sur deux caboches successivement puissantes de Mahrez et Bounedjah (79e). La délivrance arrive finalement à deux minutes du terme, Farès Chaïbi trouvant Badreddine Bouanani dans la profondeur, à la remise pour Mahrez bien placé pour conclure (2-1, 88e).

Rendez-vous lundi prochain, pour la rencontre retour.

Algérie (3-4-2-1) : Mandrea – Aït-Nouri, Touba (Bensebaïni, 46e), Mandi – Belaïli (Chaïbi, 69e), Bennacer, Bentaleb (Bouanani, 78e), Léris – Boudaoui (Amoura, 46e), Mahrez – Delort (Bounedjah, 46e). Sélectionneur : Djamel Belmadi.

Niger (5-4-1) : Tandja – Yakubu, Abdoulaye Doudou, Diabaté, Katakoré, Rahim Alhassane – Abdoul Majid Moumouni, Wonkoye (Djibo, 78e), Abdoul Moumouni, Abdoul Aziz Ibrahim (Adebayor, 26e, puis Souleymane, 72e) – Sosah. Sélectionneur : Jean-Michel Cavalli.

