La Premier League réaffirme son rejet du projet de Superligue

Tout le football européen (ou presque) se rallie derrière l’UEFA.

Après que la Ligue de football professionnel française (LFP), que La Liga et que de gros clubs aient dit leur attachement aux compétitions organisées par l’UEFA et leur rejet du projet de Superligue, c’est la Premier League qui a réaffirmé sa loyauté à l’UEGA. Le championnat anglais a expliqué sa position : « L’arrêt n’approuve pas la soi-disant « Superligue européenne » et nous continuons de rejeter tout concept de ce type. (…) La Premier League réitère son engagement en faveur des principes clairs de la compétition ouverte qui sont à la base du succès des compétitions nationales et internationales de clubs. »

Premier League Statement League notes today’s judgment in European Court of Justice case involving "European Super League" and continues to reject any such concept ➡️ https://t.co/xEkMWcAtGm pic.twitter.com/yvONBkfXYK — Premier League (@premierleague) December 21, 2023

La prise de position de la Premier League intervient après l’annonce du gouvernement britannique de bloquer tous les clubs d’outre-Manche de rejoindre la Superligue. Quelques heures après la décision de la Cour de justice de l’UE de ne pas exempter l’UEFA de concurrence d’autres potentielles compétitions, seuls deux clubs ont manifesté leur intention de rejoindre la Superligue, le FC Barcelone et le Real Madrid.

