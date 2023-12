La LFP soutient l’UEFA

Le football ressemble de plus en plus à une mauvaise saison 9 de Game of Thrones.

Le 21 décembre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu une décision favorisant la création et l’existence d’une Superligue mettant une claque à l’UEFA et à sa domination. Dans la foulée, l’UEFA a pris note de la décision et s’apprête à expliquer son point de vue. En début d’après-midi, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, la LFP prend partie dans cette affaire et se range derrière l’UEFA.

Vincent Labrune, président de la Ligue de Football Professionnel a souhaité réaffirmer son soutien à l’UEFA, « la Ligue de Football Professionnel soutient sans équivoque les compétitions organisées par l’UEFA ». Pour défendre sa position, le président emploie les arguments de la « légitimité », de la « crédibilité » et du « prestige ». Le football doit également rester ce qu’il était à la base, un sport populaire, « si le football est aujourd’hui le plus grand sport au niveau planétaire, c’est parce qu’il a su créer les bases de compétitions simples(…) Rien ne saurait aller contre ce principe intangible qui est de pouvoir donner à chacun le droit de « rêver » et de pouvoir accéder au sommet de la pyramide sportive».

Pensez à payer vos 50 euros si vous voulez regarder du foot ce mois-ci !

