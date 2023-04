Javier Tebas juge « très compliqué un retour de Messi au Barça  »

Tebas ne vole pas au secours du petit Léo.

Lionel Messi, dont le contrat arrive à terme le 30 juin prochain, ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone, qui semble prêt à tout pour faire revenir La Pulga deux ans après son départ en larmes, risque tout de même de se heurter au plafond salarial en Liga. Javier Tebas, président de la Ligue de football espagnole, s’est d’ailleurs montré pessimiste – ce jeudi dans l’émission After Foot sur RMC Sport – au sujet d’un éventuel come-back de l’Argentin dans son championnat : « Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué. Il faut voir comment cela va évoluer, mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s’en aillent, qu’il y ait une diminution des salaires. »

Comme une sortie médiatique de Tebas s’accompagne toujours d’une pique envers le PSG, le dirigeant espagnol a ajouté : « Et puis il faudrait connaître le salaire de Messi à Barcelone. Le Barça n’est pas comme le PSG, qui a un robinet de gaz et d’argent, lui permettant d’avoir une masse salariale solide. Au moment où l’on parle, c’est compliqué de revoir Messi au Barça. » Un petit peu plus tôt dans la journée, le FC Barcelone avait annoncé la fermeture au 30 juin prochain de sa chaîne de télévision Barça TV, en vue de se conformer au fair-play financier. 120 personnes (salariés et indépendants) seraient ainsi laissées au chômage selon la radio catalane Rac1.

