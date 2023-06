Exclu de la Ligue Europa Conférence, Osasuna est furax

Un scandale Bordeaux-Rodez à la sauce espagnole.

Septième de Liga à l’issue de la saison 2022-2023, le club d’Osasuna se faisait une joie de retrouver l’Europe, seize ans après son épopée jusqu’en demi-finales de la Coupe de l’UEFA. Mais rattrapée par un scandale de matchs truqués datant de la saison 2013-2014, la formation de Pampelune s’est vue signifier, par l’UEFA, qu’elle ne serait pas autorisée à évoluer en Ligue Europa Conférence la saison prochaine, compétition pour laquelle elle s’est pourtant qualifiée sportivement (du moins en barrage). Ainsi, la formation navarraise a annoncé son intention de faire appel de cette décision.

COMUNICADO OFICIAL | Comunicado en respuesta al ataque de la RFEF. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) June 23, 2023

« Forte avec les faibles et faible avec les forts, la justice de l’UEFA n’a pas voulu tenir compte du fait que ce sont les tribunaux espagnols eux-mêmes qui ont déclaré Osasuna victime du détournement d’argent effectué par certains de ses anciens dirigeants, peut-on lire dans le long et acide communiqué du club. […] L’enquête de l’UEFA braque à nouveau les projecteurs sur Osasuna et son administration, qui, depuis leur arrivée en 2014, reconstruisent avec transparence et honnêteté une entité laissée en ruine par ses précédents dirigeants. » Osasuna pointe également du doigt « le silence » de la Fédération espagnole dans cette affaire. Cette dernière n’a pas tardé à réagir elle aussi, dénonçant « une infamie » et « un manque de respect et une action très grave de la part du club que de tenter d’impliquer la RFEF dans cette affaire, en laissant curieusement de côté, toujours de manière subtile, l’origine des plaintes ».

En attendant, c’est l’Athletic Club, 8e, qui danse.

