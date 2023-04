Nico Williams quitte les réseaux à cause de messages haineux

Trop, c’est trop.

Nico Williams a dû fermer son compte Instagram à cause de messages haineux reçus après l’élimination de son club, l’Athletic Bilbao, face à Osasuna, en demi-finale retour de Copa del Rey, certains ahuris le prenant pour cible à cause d’un manque d’efficacité devant le but. Après le match, Iñaki Williams est sorti du bois pour défendre son petit frère : « Je sais ce qui se passe quand on échoue et je sais ce que mon frère traverse. Dans la vie, on perd plus qu’on ne gagne et il n’y a rien d’autre à faire que de continuer à travailler dur. Mon frère a un grand avenir devant lui et cette expérience lui servira d’apprentissage. Il est temps d’aller de l’avant . » Le jeune attaquant espagnol, qui a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues avec les Basques cette saison, avait déjà fermé son compte Twitter quelques jours plus tôt.

