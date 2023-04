Osasuna accroche Bilbao et s'offre une place en finale de Coupe du Roi

Athletic Club 1-1 Osasuna

Buts : I. Williams (33e) pour Bilbao // Ibáñez (115e) pour Osasuna

La patience est mère de toutes les vertus.

Longtemps malmené par une équipe de Bilbao déterminée, Osasuna a réussi à arracher son billet pour la finale de la Coupe du Roi au bout de la prolongation ce mardi soir (1-1). Dans un San Mamés de gala, les hommes de Valverde ont rapidement pris à la gorge ceux d’Arrasate. Notamment menés par l’intenable fratrie Williams, les Basques sont d’abord parvenus à ouvrir le score, synonyme d’égalisation dans la confrontation, grâce à l’aîné Iñaki, inspiré pour placer sa patte gauche au bon endroit à la suite d’un corner (1-0, 33e). Le plus âgé des deux a même fait basculer le stade dans une liesse rare en fructifiant un bon ballon du cadet de la famille, avant d’être rattrapé pour une position de hors-jeu (41e).

De l’autre côté, Osasuna est apathique, n’a rien à se mettre sous la dent en attaque, et s’en remet à un homme en état de grâce : Sergio Herrera. Le portier des visiteurs devient le cauchemar des Basques, en annihilant un nombre considérable d’occasions qui auraient pu faire basculer les débats et poussant les deux formations à disputer une prolongation. Comme par magie, les Gorritxoak se réveillent à quelques minutes de la fin, et Ibáñez offre la qualification aux siens en inscrivant une magnifique volée du pied droit, laissant Julen Agirrezabala et tout le stade pantois (1-1, 115e). Osasuna retourne en finale de Coupe du Roi pour la première fois depuis 2005, tandis que Bilbao, qui n’a plus remporté cette compétition depuis 1984, devra encore patienter.

Reste à savoir qui du Barça ou du Real Madrid rejoindra les Navarrais en finale.

Athletic (4-2-3-1) : Agirrezabala – De Marcos, Álvarez (Vivian, 92e), Martínez, Berchiche – Sancet, Vesga – I. Williams, Muniain (Zarraga, 99e), N. Williams (Berenguer, 99e) – Guruzeta (García, 81e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

Osasuna (4-3-3) : Herrera – Moncayola, Hernández, D. García (Moreno, 91e), Cruz – Oroz (Ibáñez, 99e), Torró, Gómez (Sánchez, 83e) – R. García (Brašanac, 66e), K. García (Ávila, 94e), Abde (Barja, 66e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.