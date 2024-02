Coupe de France : Le Puy crée l’exploit, Strasbourg, Nice et Valenciennes assurent

La magie de la Coupe de France a encore frappé !

Le magicien du jour : Jules Meyer

Claquer un doublé, dont un pénalty dans les ultimes secondes pour envoyer Le Puy en quarts de la Coupe de France : c’est ce qu’a fait Jules Meyer ce mercredi soir. Formé à Clermont, l’attaquant de 23 piges n’a pas encore marqué le moindre caramel en championnat cette saison, mais vient d’enquiller, face à Laval, ses quatrième et cinquième buts de l’exercice en Coupe de France. Un joli tour de passe-passe.

La frayeur du soir : Valenciennes

Largués en Ligue 2 où ils sont bons derniers, les Nordistes ont bien failli se prendre les pieds dans le tapis ce mercredi soir. Face à l’AS Saint-Priest, club de National 3, Siriné Doucouré et ses potes ont attendu les dix dernières minutes pour prendre le dessus. Un succès qui propulse VA en quarts de Coupe de France pour la première fois depuis la cuvée 2011-2012. Pas mal pour un club qui compte désormais deux fois plus de victoires en Coupe qu’en championnat cette saison.

Le chiffre du jour : 3

C’est le nombre de pions plantés par Strasbourg face au Havre. C’est aussi le nombre de matchs consécutifs, en Coupe de France, lors desquels les Alsaciens ont inscrit trois buts ou plus (quatre face à Avoine-Chinon puis trois face à Clermont). Une efficacité offensive surprenante puisque, depuis le début de la saison, les hommes de Patrick Vieira n’ont jamais marqué plus de deux buts dans une même rencontre en championnat. La réussite du champion ?

Les résultats des huitièmes :

Strasbourg 3-1 Le Havre

Buts : Bakwa (21e), Emegha (36e) et Senaya (90e+1) pour le RCSA // Ayew (28e) pour le HAC

Montpellier 1-4 Nice

Buts : Sagnan (75e) pour le MHSC // Ndayishimiye (29e), Louchet (37e), Cho (39e), Claude-Maurice (62e, SP) pour le Gym

Saint-Priest 1-2 Valenciennes

Buts : Benhmida (40e, SP) pour les Sang et Or // Jung (31e) et Doucouré (80e) pour VA

Le Puy 2-1 Laval

Buts : Meyer (25e et 90e+4, SP) pour les Auvergnats // Tchokounté (85e) pour les Tango

Au bout d'une histoire de penaltys, le Nigeria se hisse en finale