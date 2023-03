Champion, course à l’Europe, relégations : les prédictions statistiques de cette fin de saison ne vont pas vous surprendre

Nous aussi, on sait lire un classement.

À deux mois et demi de la fin de la saison, l’opérateur Opta a sorti sa boule de cristal et dévoilé ses prédictions pour la dernière ligne droite de la saison. Alors qu’il reste encore 11 journées à disputer, certains enjeux semblent déjà scellés : selon le spécialiste des statistiques sportives, le PSG devrait aller chercher son 11e titre de champion de France (99,6% de chances de terminer premier). Derrière le club de la capitale, l’OM (93,4%) et le RC Lens (54,5%) seraient les mieux placés pour aller chercher une place dans le top 3 devant Monaco (38,3%). Le club monégasque est attendu au pied du podium, et la 5e place irait finalement à Lille (30,6% de chances) plutôt qu’à Rennes (22,1%) ou Nice (13%).

2 – Chances de terminer à l'une des 2 premières places de Ligue 1 selon le modèle prédictif d'Opta : 🔵🔴 Paris – 99.9% 🔵⚪️ Marseille – 75.6% 🟡🔴 Lens – 15.1% Moneytime. pic.twitter.com/bT58lzRbjR — OptaJean (@OptaJean) March 13, 2023

Dans le bas de tableau, Angers semble condamné à rester lanterne rouge (99,2% de chance de finir 20e). Les « favoris » pour accompagner le SCO en Ligue 2 seraient Ajaccio (89,3% de chances de finir dans les quatre derniers), Troyes (84,6%) et Auxerre (57,3%) dans un scénario qui permettrait à Brest et Strasbourg de se sauver. À noter qu’à l’étage inférieur, Le Havre semble déjà en route vers la Ligue 1 (98,6% de chances de terminer dans les deux premiers) alors que Sochaux (44,5%), Bordeaux (32,3%) et Metz (19,6%) sont toujours en course pour récupérer la deuxième place synonyme de montée dans l’élite.

Une question : le Still Factor a-t-il bien été pris en compte dans le calcul ?

