Ces confidences de Mbappé qui brouillent les pistes sur son avenir

La présence de Kylian Mbappé au dîner organisé par Emmanuel Macron en l’honneur de la présence de Tamim ben Hamad Al Thani, l’émir qatari, suscite les fantasmes. Selon les témoignages de plusieurs personnes sur place, rapportés par RMC, le Bondynois n’a pas pu échapper aux questions sur son avenir et son possible départ au Real Madrid. D’après ces mêmes témoins, le champion du monde 2018 aurait affirmé à ses interlocuteurs que rien n’était encore fait et que son avenir n’était pas décidé au moment de ce dîner.

Si tout le monde voyait déjà dans cette invitation à l’Élysée une sorte de dernière chance pour Nasser al-Khelaïfi, présent également, de faire prolonger sa star, ces informations ne vont pas faire dégonfler les rumeurs. Lors d’un court échange capté par les caméras, alors que Kylian Mbappé discutait avec l’émir, qui lui a souhaité « bonne chance », Emmanuel Macron lui a lâché en rigolant « vous allez encore nous créer des ennuis ». Lors du dîner, l’attaquant du Paris Saint-Germain était cependant placé à l’opposé du président parisien, ne permettant pas à ce dernier d’évoquer à nouveau son projet.

Un dîner presque parfait concocté par le chef Nasser.